تكبد برشلونة هزيمة مريرة لن تُمحى من الذاكرة أبدًا على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

بالطبع، تُعد هذه الهزيمة هي الأكبر في تاريخ برشلونة على صعيد دوري الأبطال، بعد أن كانت هزيمته من ليفربول العام الماضي في نصف النهائي برباعية نظيفة في أنفيلد هي الأسوأ.

الهزيمة الساحقة أعادت برشلونة إلى الخلف 74 عامًا، حيث أنها المرة الأولى التي يُمنى فيها النادي الكتالوني بثمانية أهداف في مباراة واحدة منذ عام 1946 عند الخسارة من إشبيلية 8-0 في كأس الملك.

سدد برشلونة أمام بايرن على مدار 90 دقيقة 7 تسديدات فقط، أي أقل من عدد الأهداف التي هُزت بها شباك مارك أندريه تير شتيجن، رقم يعبر عن مدى البؤس الهجومي لزملاء ليونيل ميسي.

8-7 - have scored more goals (8) than have had shots (7) in tonight's game. Embarrassment. pic.twitter.com/GoGEGmUtlv