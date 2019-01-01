بالأرقام | أسوأ بداية لبرشلونة في الليجا منذ 11 عاماً
تعادل أوساسونا الصاعد حديثاً مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.
شهد هذا التعادل توفف رصيد برشلونة عند 4 نقاط بعد مرور أول 3 جولات في الليجا.
وكان برشلونة قد خسر أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما فاز على ريال بيتيس في الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين.
4 - Barcelona have collected just four points in LaLiga 2019/20 (W1 D1 L1), their worst start after their first three games since 2008/09, under Pep Guardiola (also four). Obstacle. pic.twitter.com/EGRFXnMFvI— OptaJose (@OptaJose) August 31, 2019
وتعد تلك البداية هي الأسوأ منذ موسم 2008-2009، أول موسم لبيب جوارديولا في برشلونة، والذي أسفر عن 4 نقاط في أول 3 جولات أيضاً.
يذكر أن برشلونة توج بالليجا في نهاية موسم بيب المذكور، فهل يحقق الليجا الثالثة على التوالي مع إرنستو فالفيردي رغم تلك البداية أيضاً؟