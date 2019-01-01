بالأرقام | أسوأ بداية لبرشلونة في الليجا منذ 11 عاماً

كان هذا موسم بيب الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل أوساسونا الصاعد حديثاً مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

شهد هذا التعادل توفف رصيد برشلونة عند 4 نقاط بعد مرور أول 3 جولات في الليجا.

وكان برشلونة قد خسر أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما فاز على ريال بيتيس في الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

4 - have collected just four points in LaLiga 2019/20 (W1 D1 L1), their worst start after their first three games since 2008/09, under Pep Guardiola (also four). Obstacle. pic.twitter.com/EGRFXnMFvI — OptaJose (@OptaJose) August 31, 2019

وتعد تلك البداية هي الأسوأ منذ موسم 2008-2009، أول موسم لبيب جوارديولا في برشلونة، والذي أسفر عن 4 نقاط في أول 3 جولات أيضاً.

يذكر أن برشلونة توج بالليجا في نهاية موسم بيب المذكور، فهل يحقق الليجا الثالثة على التوالي مع إرنستو فالفيردي رغم تلك البداية أيضاً؟