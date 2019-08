بالأرقام | أسوأ بداية لبرشلونة في الليجا منذ 11 عاماً

تعادل أوساسونا الصاعد حديثاً مع ضيفه برشلونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

شهد هذا التعادل توفف رصيد برشلونة عند 4 نقاط بعد مرور أول 3 جولات في الليجا.

وكان برشلونة قد خسر أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى بهدف نظيف، فيما فاز على ريال بيتيس في الثانية بخمسة أهداف مقابل هدفين.

4 - have collected just four points in LaLiga 2019/20 (W1 D1 L1), their worst start after their first three games since 2008/09, under Pep Guardiola (also four). Obstacle. pic.twitter.com/EGRFXnMFvI