الليجا

بالأرقام | أتلتيكو مدريد على طريق الفوز بالليجا

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مباراة مثيرة للغاية تضمن الصدارة للروخيبلانكوس..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً على ايبار، حيث حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الثالث لليجا.

كانت تلك هي العودة الأولى للأتلتي في الليجا من خسارة 2-0، منذ مايو 2009 أمام إسبانيول، وانتهت المباراة أيضاً 3-2.

أيضاً حقق أتلتيكو الفوز الثالث على التوالي في هذا الموسم لينفرد بصدارة الليجا حتى الآن.

جاء ذلك بعد الفوز على خيتافي وليجانيس بنفس النتيجة 1-0، ثم مباراة الليلة.

آخر مرة حقق بها أتلتيكو الفوز في أول 3 مباريات له في الدوري الإسباني، فاز الفريق بلقب الليجا 2013-2014، فهل يكررها؟

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