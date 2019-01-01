بالأرقام | أتلتيكو مدريد على طريق الفوز بالليجا

مباراة مثيرة للغاية تضمن الصدارة للروخيبلانكوس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً على ايبار، حيث حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الثالث لليجا.

كانت تلك هي العودة الأولى للأتلتي في الليجا من خسارة 2-0، منذ مايو 2009 أمام إسبانيول، وانتهت المباراة أيضاً 3-2.

1 - Atletico de Madrid have won a game they were trailing in by two goals for the first time since May 2009 in LaLiga, with that occasion being a 3-2 victory over . Suffering. pic.twitter.com/C8HEhJDoVO — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2019

أيضاً حقق أتلتيكو الفوز الثالث على التوالي في هذا الموسم لينفرد بصدارة الليجا حتى الآن.

جاء ذلك بعد الفوز على خيتافي وليجانيس بنفس النتيجة 1-0، ثم مباراة الليلة.

1-0 ✅

0-1 Atletico Madrid ✅

Atletico Madrid 3-2 ✅



The last time Atletico won their first three league games of the season, they won 👀 pic.twitter.com/iw9zxtlPQe — Goal (@goal) September 1, 2019

آخر مرة حقق بها أتلتيكو الفوز في أول 3 مباريات له في الدوري الإسباني، فاز الفريق بلقب الليجا 2013-2014، فهل يكررها؟