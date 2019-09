بالأرقام | أتلتيكو مدريد على طريق الفوز بالليجا

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً مثيراً على ايبار، حيث حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأسبوع الثالث لليجا.

كانت تلك هي العودة الأولى للأتلتي في الليجا من خسارة 2-0، منذ مايو 2009 أمام إسبانيول، وانتهت المباراة أيضاً 3-2.

1 - Atletico de Madrid have won a game they were trailing in by two goals for the first time since May 2009 in LaLiga, with that occasion being a 3-2 victory over . Suffering. pic.twitter.com/C8HEhJDoVO