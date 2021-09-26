بالأدلة .. الكشف عن اسم مدرب النصر الجديد

تعرف على مدرب النصر الجديد

يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نجحت أخيرًا في الاتفاق مع مدرب جديد لكي يقود العالمي خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس.

وقررت إدارة النصر إقالة مينيزيس، بعد خسارة مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، وتبحث الإدارة عن الاتفاق مع مدرب جديد، ليقود مهمة تدريب الفريق الأصفر.

من هو مدرب النصر السعودي الجديد؟

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن الفرنسي رودي جارسيا، سيكون هو المدرب الجديد لفريق نادي النصر، خلفًا للبرازيلي مانو مينيزيس المدرب السابق للعالمي.

وأكدت التقارير على أن جارسيا سيوقع على عقود تدريبه لنادي النصر خلال الساعات القليلة القادمة، بعد التوصل لاتفاق معه على تدريب الفريق الأصفر.

ومن المقرر أن يقود رودي جارسيا نادي النصر لمدة موسمين قادمين.

ما هو الدليل الآخر على اتفاق النصر مع رودي جارسيا؟

ومن جهة أخرى، كشف الإعلامي البرتغالي بيدرو ألميدا عن شفرة فسرتها الجماهير بأن نادي النصر قد توصل لاتفاق مع الفرنسي رودي جارسيا.

ألميدا كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة عبارة عن شفرة، حيث نشر صورة لعلم فرنسا، وبجوارها علامة صفراء.

وانهالت تعليقات جماهير النصر على تلك التغريدة، حيث فسرتها بأنه علامة لإتمام تعاقد النصر مع رودي جارسيا.

🇫🇷🟡 — Pedro Almeida (@pedrogva6) September 26, 2021

من هم المدربين المرشحين لتدريب النصر؟

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن إدارة النصر وضعت 3 سيناريوهات من أجل التعاقد مع مدرب جديد، الأول يتمثل في 5 مدربين كبار، وهم "الإسباني فالفيردي والفرنسي رودي جارسيا، والسويسري رينيه فايلر والبرتغاليان أندريه بواش وباولو فونسيكا، ولكن بعضم رفض التدريب في الشرق الأوسط.

وأما عن الخيار الثاني، فكان لخمسة مدربين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم حتى الآن، والثالث أيضًا 5 مدربين كحل أخير، حالم لم يتم التواصل مع أحد الأسماء السابقة.

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