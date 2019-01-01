باكايوكو: أريد البقاء في ميلان، هو على كوكب آخر!

اللاعب المعار من تشيلسي يتغزل في ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تيمو باكايوكو رغبته البقاء طويلًا في ميلان، واصفًا النادي بأنه أسطوري وموجود على كوكب آخر.

اللاعب المعار من تشيلسي هذا الموسم بدأ مسيرته في إيطاليا بشكل صعب جدًا، لكنه تدريجيًا بدأ ينال الثقة ويتحسن حتى أصبح أحد العناصر الأساسية والمهمة في التشكيل الأساسي للمدرب جينارو جاتوزو، وكذلك أحد المفضلين لدى جماهير الميلان.

ويمتلك النادي الإيطالي حق شراء اللاعب نهائيًا من تشيلسي مقابل 38 مليون يورو، ورغم وجود الرغبة لدى ميلان في استخدام هذا الحق إلا أنه يسعى لتقليل المبلغ المالي المطلوب، ليتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف.

وقد عبر اللاعب عن رغبته بالبقاء نهائيًا في ميلانو، بقوله "الأمور تسير جيدًا بالنسبة لي وللنادي حاليًا. لم تكن هناك نقطة تحول، أنا فقط أردت أن أظهر أنني جيدًا بما يكفي للعب لنادٍ كبير. ميلان على كوكب مختلف".

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"لقد استقبلني مالديني وليوناردو في أول يوم لي هنا، وقد أدركت على الفور من الذي أتعامل معه. من ثم كانت الأجواء في سان سيرو وهي رائعة جدًا. ميلان نادٍ أسطوري، من لا يرغب بالبقاء في نادٍ مثل ميلان لفترة طويلة؟".

"أقول هذا وأدرك أنني مرتبط بعقد مع تشيلسي للسنوات الثلاثة القادمة، لا أمتلك كل الخيوط بيدي. جاتوزو شخص يُعطي كل شيء للاعبيه وينقل لهم أشياء جيدة للغاية. هو مثلما كان كلاعب، مباشر وصريح ويتحدث مباشرة فيما يريد، لا يغش ولا يصطنع كلماته".

"رغم أنه أحيانًا يكون قاسيًا، إلا أنه يُخبرك دومًا بالأشياء التي هي لصالحك. لقد غيرت بالفعل خزانة الملابس الخاصة بي بالكامل. الطقس هنا مشابه لجنوب فرنسا والأكل جيد جدًا. هو مكان مثالي للحياة فيه".