باكايوكو: لم أُحب جاتوزو اللاعب ولكن الأمر يختلف كمدرب

الفرنسي أصبح من نجوم الفريق في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد تيمويه باكايوكو، لاعب ميلان، بمدربه جينارو جاتوزو والدور الكبير الذي لعبه في تألقه ولكن اعترف أنه لم يكن يعجبه كلاعب.

وأصبح باكايوكو من نجوم ميلان مؤخراً رغم البداية الصعبة والانتقادات من جاتوزو بأنه لا يعرف أساسيات التسليم والتسلم لكرة القدم.

وقال الفرنسي مع "لاجازيتا": "أحلم بالبقاء مع ميلان، ولكن لي عقد مع تشيلسي وليوناردو أخبرني أن بقائي مرتبط بالتأهل لدوري الأبطال".

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وأكمل: "أريد إنهاء الموسم في المركز الرابع، عندما انتقدني جاتوزو فكرت في العمل فقط وإثبات نفسي ولم أتحدث معه عن الأمر، شعرت بالحزن ولم أكن سعيداً".

وواصل باكايوكو: "أريد أن أعترف أنني لم أكن أحب جاتوزو كلاعب، وأقولها بكل احترام لأنه شخص فائز بدوري الأبطال، البطولة التي أحلم بها".

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🗣️ لويس سواريز pic.twitter.com/99GIPzmPKt — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

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واستطرد: "هو بالنسبة لي القائد، شخص لطيف ويساعدني كثيراً، خصوصاً في الشهور الأولى، كنا نتحدث يومياً والآن نفهم بعضنا بالنظر فقط، علاقتنا مثالية وهو يعطي الحب للاعبيه".

وكشف لاعب تشيلسي السابق عن حديثه مع جونزالو هيجواين قبل انتقاله للنادي اللندني: "تحدثنا قليلاً وأخبرته أنه في طريقه لنادي كبير ومدينة رائعة وتمنيت له الحظ، لا أريد الحديث عن الأمر لأنه لا يخصني".

ويلعب باكايوكو على سبيل الإعارة من تشيلسي مع ميلان، ويحق للأخير شرائه الصيف المقبل مقابل 35 مليون يورو.