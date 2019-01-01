صراع فرنسي لإعادة باكايوكو من تشيلسي

اللاعب خارج حسابات لامبارد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إنجليزية أن الثنائي باريس سان جيرمان وموناكو أبديا اهتماماً بالتعاقد مع تيمويه باكايوكو من صفوف تشيلسي.

وعاد باكايوكو الصيف الجاري إلى النادي اللندني، ولكنه خارج حسابات مدربه فرانك لامبارد الذي لم يوجه له الدعوة في أول لقاءات الموسم.

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وذكرت "إكسبريس" أن موناكو مهتم بإعادة نجمه السابق الذي كان قد باعه إلى تشيلسي في صيف 2017 مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان هو الآخر لا يزال مهتماً بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، وطُرحت فكرة الإعارة مجدداً.

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ولعب باكايوكو الموسم الماضي مع ميلان على سبيل الإعارة، ولكن الأخير لم يفعل بند الشراء مقابل 35 مليون يورو.