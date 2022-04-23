بأقدام ميسي .. باريس سان جيرمان يحقق الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه!

حقق فريق باريس سان جيرمان بطولة الدوري العاشر له في مسيرته في عالم كرة القدم وذلك بعد تعادله مع فريق لانس بنتيجة (1-1).

وجاء هدف باريس بأقدام ليونيل ميسي الذي سجل هدفًا رائًعا من أهدافه المميزة المعتادة ليؤمن به اللقاء الذي أهدر فيه فريقه العديد من الفرص.

وكان نادي العاصمة قريبًا من التتويج الأسبوع الماضي، لكن فوز مارسيليا على فريق نانت أخر مسألة التتويج.

وأنهى باريس البطولة قبل 4 جولات من نهاية المنافسة، حيث حصد فريق العاصمة حتى الآن 78 نقطة.

وبذلك يصل الفريق الباريسي للدوري رقم 10 في مسيرته معادلًا رقم فريق سانت إتيان صاحب أكبر عدد تتويجات بالمنافسة بحصوله على 10 دوريات.

ويعد موسم فريق ميسي ورفاقه متوسطًا نظرًا لإخفاقهم في البطولة الأوروبية التي كان يرغب المشجعون في الحصول عليها.

لكن بطولة الدوري هي مصالحة يقبلها جمهور باريس مع نهاية الموسم، مع البدء في التفكير في المرحلة المقبلة.

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