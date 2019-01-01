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جوميس يوجه رسالة إلى فاتح تريم بعد تمديد عقده مع جالطة سراي

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جوميس يوجه رسالة إلى مدربه السابق
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة إلى المدرب فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي التركي "فريقه السابق".

جالطة سراي وقع على عقد مع فاتح تريم منذ فترة، يمتد إلى 5 سنوات مقبلة، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الفترة الماضية.

جوميس نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له رفقة فاتح تريم، وعلق عليها قائلًا:

"كان من حسن حظي الحصول على لقب هداف الفريق معك، وكنت مثل الأب بالنسبة لي وللعديد من الأجيال".

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"مبروك تجديد تعاقدك منذ 45 يومًا مع جالطة سراي، وخالص الشكر لك، وأتمنى حياة جميلة وطويلة لك يا أبي".

المهاجم الفرنسي كان يقدم مستويات رائعة رفقة جالطة سراي، قبل الانتقال إلى فريق الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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