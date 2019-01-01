جوميس ينافس بقوة على لقب أفضل هدف بالأسبوع الآسيوي

المهاجم الفرنسي قد يحصل على لقب أفضل هدف في نصف نهائي أبطال آسيا

دخل هدف الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، في مرمى نادي السد القطري، ضمن ترشيحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحصول على جائزة هدف الأسبوع.

الهلال نجح في تخطي السد، وصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم فوز الأخير على الأول بأربعة أهداف لهدفين في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نشر عبر موقعه الرسمي، الأهداف المرشحة للحصول على جائزة أفضل هدف في الأسبوع.

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هدف جوميس حصل على أصوات عديدة من متصفحي موقع الاتحاد الآسيوي، ليكون هو الأقرب للحصول على اللقب.

قائمة الاتحاد الآسيوي ضمت أيضًا هدف نام تي هاي لاعب السد في مرمى الهلال، وهدف خوخي بوعلام لاعب الفريق القطري، والياباني شينزو كوروكي لاعب أوراوا ريد الياباني.