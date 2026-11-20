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تصريحات شاملة لمدافع ميلان الصربي ستراهينا بافلوفيتش تناول فيها موضوعات عدة.

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حلّ المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش ضيفًا على البودكاست الصربي SS Calcio، حيث تحدث مدافع ميلان بشكل شامل عن تجربته في إيطاليا، كاشفًا أيضًا عن طرائف مضحكة عاشها خلال هذه السنوات في صفوف ميلان.

الموسم مع أليجري:

وقال بافلوفيتش: "العمل مع أليجري كان مفيدًا جدًا بالنسبة لي. تحت قيادته حققت أكبر قدر من التطور منذ وصولي إلى إيطاليا. كمدافع، أتمتع بسرعة جيدة وقوة وقدرة على التقدم بالكرة. وأستطيع أيضًا الاندفاع إلى الأمام والتسجيل، لكن الجانب التكتيكي كان دائمًا نقطة ضعفي. لم أتعلم سوى الأساسيات عندما صعدت إلى الفريق الأول في بارتيزان. وبالنظر إلى طريقة رؤية الإيطاليين لكرة القدم، كنت متأخرًا بعض الشيء، لأن لاعبيهم يبدؤون تعلّم مفاهيم معينة منذ سن صغيرة جدًا".

أقوى المنافسين الذين واجهتهم؟

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وواصل: "على الصعيد البدني، كانت المواجهة الأصعب بلا شك أمام روميلو لوكاكو. وكذلك ماركوس تورام: إنه قوي وسريع وماهر جدًا بالكرة بين قدميه. أما مع لاوتارو، فيجب الانتباه كثيرًا داخل منطقة الجزاء: إن لم تلتصق به، فسيسجل في مرماك. لا يمكنك أن تترك له أي مساحة".

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عن علاقته بدييجو موريرا:

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وأكمل: "لم أكن أعلم حتى أنه ابن ألمامي (اللاعب التاريخي لبارتيزان، المحرر). إنه شاب رائع وذكي حقًا. يعرف بعض الكلمات بالصربية. التقيت والده خلال إحدى الحصص التدريبية. وتحدثنا عن بارتيزان بالطبع. كان من الجميل جدًا رؤيته، فأنا أتذكره منذ أيام لعبه في صربيا. أمزح كثيرًا مع موريرا وأقول له إنه في نهاية مسيرتنا علينا أن نلعب موسمًا واحدًا على الأقل مع بارتيزان. وأذكّره بأنني أكبر منه بثلاث سنوات، لذا عليه أن يقدم تضحية صغيرة كي نتمكن من العودة إلى هناك معًا. إنه حقًا شخص طيب للغاية. الأجواء داخل مجموعتنا رائعة. إنه لمن دواعي السعادة الحقيقية أن أكون في ميلان"

عن كونسيساو:

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وحول مدرب الاتحاد السابق: "منع كونسيساو النوتيلا، ومنذ ذلك الحين لم يعودوا يسمحون لنا بها (يضحك، المحرر). كان... إنه شخص جيد وأنا أحبه، لكنه كان يتبع أساليب «على طريقة هتلر». نسافر لخوض مباراة خارج أرضنا وفي الفندق ننقسم؛ اللاعبون يبقون معًا، وجميع الآخرين يبقون بعيدًا. واقيات الركبتين والمرفقين إلزامية في التدريبات، سواء كانت درجات الحرارة تحت الصفر أو 35 درجة، يجب ارتداؤها. وقبل ثلاثة أيام من إحدى المباريات، ذهب بعض اللاعبين إلى حفل موسيقي حتى الساعة 23:00. كان لديه مساعدون، أو جواسيس إن شئتم، يرفعون إليه التقارير، فأقام من ذلك ضجة كبيرة لدرجة أنه لم يُسمح لأي من هؤلاء اللاعبين الخمسة أو الستة بالنزول إلى أرض الملعب في المباراة التالية".

وروى بافلوفيتش طرفة أخرى عن كونسيساو حين عُيّن للتو مدربًا لميلان: "تأخر 40 دقيقة عن الاجتماع الأول؛ كان جميع اللاعبين والإدارة ينتظرونه، بينما كان هو في مكتبه. أراد فقط أن يُفهم الجميع من هو صاحب الأمر. لقد فعل ذلك عن قصد (يضحك، المحرر)".