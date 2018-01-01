بافارد على رادار نابولي.. وبايرن ميونيخ مازال ينتظر

بافارد لن يبقى طويلًا في شتوتجارت.. يبدو ذلك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت عدة مصادر في ألمانيا أن الظهير الأيمن الفرنسي بنجامين بافارد أصبح على رادار نابولي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما طلب كارلو أنشيلوتي من الإدارة التعاقد مع ظهير أيمن. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان بافارد قد أصبح محل أحاديث الكثيرين بعد أدائه الملفت للانتباه في كأس العالم الأخيرة، والتي توج بها منتخب فرنسا بمساهمة واضحة من بافارد.

وتسبب كأس العالم في دخول بايرن ميونيخ في مفاوضات مع إدارة شتوتجارت من أجل حسم صفقة بافارد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق.

ولكن أغلب المصادر كانت قد أكدت أن الاختلاف بين الطرفين كان حول المفابل المادي المعروض من بايرن ميونيخ، لذا فضل شتوتجارت الاحتفاظ به موسمًا آخر من أجل رفع سعره.

ودخل نابولي مؤخرًا في مفاوضات مع اللاعب، وهو ما جعل بافارد يقترب من الانضمام إلى صفوف نابولي بعد اقتناعه بدوره مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأثاؤ ذلك حفيظة بايرن ميونيخ، الذي قرر بدوره إعادة التفاوض مع بافارد وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، وذلك لكي لا يتحول اللاعب إلى خبر كان.