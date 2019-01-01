بافارد متغزلاً في كوتينيو: الساحر الصغير سيصنع الفارق مع بايرن ميونخ

مدافع البايرن يُراهن على عودة النسخة المعروفة عن فيليب كوتينيو

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

استفاض مدافع بايرن ميونخ بنجامين بافارد في مدح زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، واصفًا إياه بالساحر الصغير، وذلك لاعتقاده بأن القادم من برشلونة سيصنع الفارق مع العملاق البافاري في المرحلة القادمة.

وأشار بطل العالم إلى أن الوافد الجديد من قلعة الكاتلان، ما زال بحاجة لاستعادة ثقته بنفسه مرة أخرى، نظرًا للظروف الصعبة التي مر بها في تجربته غير الموفقة على بطل الليجا في آخر عامين، لكنه راهن على توهج بقميص البايرن في قادم المواعيد.

وقال بافارد لشبكة "سكاي سبورتس". "كوتينيو؟ ساحر صغير بحق. كشخص هو رجل أنيق ورائع حقًا، وبالطبع لاعب كرة قدم جيد جدًا".

وأضاف "من الصعب إبعاده عن الكرة، ربما يكون ليس 100 % في الوقت الراهن، لكنه بحاجة لمزيد من المباريات، ولا ننسى أنه انضم إلينا في وقت متأخر للغاية".

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وختم حديثه عن كوتينيو "لكني على يقين بأننا في غضون أسابيع قليلة سنستمتع بلاعب كرة قدم من الطراز العالمي معنا، لأنه بطبيعة الحال يملك ما يكفي من الجودة ليصنع الفارق مع بايرن ميونخ".

وكان صاحب الـ27 عامًا قد انتقل إلى صفوف البايرن في آخر ساعات الميركاتو على سبيل الإعارة لمدة عام، مع احتفاظ بطل ألمانيا بحق شراء اللاعب بعقد دائم، وذلك مقابل دفع 120 مليون قبل انتهاء مدة الإعارة.