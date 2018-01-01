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باشاك شهير يؤكد توصله لاتفاق للحصول على خدمات روبينيو

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تجربة تركية جيدة للبرازيلي المخضرم

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد نادي باشاك شهير التركي توصله لاتفاق رسمي مع نادي سيفاس سبور، على ضم البرازيلي روبينيو من صفوف الفريق.

ووافق لاعب ريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي السابق على الانتقال لصفوف الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري التركي بنهاية الدور الأول.

وانضم روبينيو لصفوف سيفاس سبور يناير الماضي، ليسجل 12 هدفاً منها 8 الموسم الحالي في مسابقة الدوري التركي.

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وهز البرازيلي الدولي الأسبق، شباك جلطة سراي مطلع الأسبوع الجاري مرتين، لكن فشل فريقه في الفوز على الأسود ليخسر بنتيجة 4-2.

وسينضم روبينيو لكتيبة من اللاعبين المخضرمين، أبرزهم، جايل كيليتشي، إيمانويل أديبايور، إيمري بيليزجلو، أردا توران.

ويعمل الفريق التركي على تدعيم صفوفه من أجل تحقيق لقب الدوري التركي الذي ينافس من أجل الحصول عليه في المواسم الثلاثة السابقة.

الجدير بالذكر أن النادي التركي يضم في صفوفه الظهير الأيسر المصري كريم حافظ

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