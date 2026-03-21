باستوني قد يغيب عن مباراة فيورنتينا وإنتر: مشاركته في مباراة إيطاليا وأيرلندا الشمالية غير مؤكدة

أخبار سيئة لفريق إنتر بقيادة تشيفو والمنتخب الوطني بقيادة غاتوزو. لم يتعافى أليساندرو باستوني بعد من الإصابة التي تعرض لها خلال ديربي ميلان، بعد المخالفة التي ارتكبها ضد أدريان رابيو، ولا يزال في حالة سيئة: بعد التدريب والمؤتمر الصحفي للمدرب الروماني، سنعرف المزيد عن حالته، لكن، كما ذكرت قناة سكاي سبورت، يبدو أنه سيغيب عن المباراة خارج أرضه في فلورنسا ضد فيورنتينا، المقررة غدًا مساءً على ملعب فرانكي.





هل التصفيات في خطر؟ - قام المدافع النيرازوري بجزء من التدريب مع المجموعة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن استدعائه في الساعات القادمة، على الرغم من تسلل التشاؤم - فوفقاً للحالة الحالية، من غير المرجح مشاركته في مباراة الغد. وهذه الأخبار، في حال تأكدت، ستؤثر بشكل مباشر على منتخب إيطاليا بقيادة جينارو غاتوزو، الذي سيخوض تصفيات كأس العالم في أقل من أسبوع، وقد يضطر إلى الاستغناء عن مدافع إنتر، قبل مباراة نصف النهائي المقررة مساء الخميس ضد أيرلندا الشمالية.





آخر الأخبار من إنتر - بصرف النظر عن باستوني، سيتعين على تشيفو بالتأكيد الاستغناء عن لاوتارو مارتينيز ومخيتاريان. توقف اللاعب الأرميني بسبب إصابة في الفخذ، بينما لم يتدرب القائد الأرجنتيني مع الفريق بعد: على الرغم من ذلك، قد يسافر مع الفريق إلى توسكانا.