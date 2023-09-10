باستغلال لاعب الهلال .. "محاولة وقيعة" بين الاتحاد والأخدود قبل المباراة المرتقبة

"الطقطقة" مباحة للجميع، لكن الوضع هذه المرة مختلف..

SHAHID

رغم أنها الاتحاد والأخدود مباراة بين بطل الموسم الماضي من دوري روشن السعودي والصاعد حديثًا من دوري يلو للدرجة الأولى إلا أنها أخذت اتجاهًا من "الطقطقة" مختلف بعض الشيء عن المعتاد في مثل هذه المواجهات.

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العميد يحل ضيفًا على الأخدود في 14 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وخلال الساعات الماضية، انتشر فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يزعم ناشروه أنه مأخوذ من الحساب الرسمي للصاعد حديثًا لدوري المحترفين، يظهر خلاله شخصًا ممثلًا عن الأخدود، يراسل مسؤولي الهلال، كاتبًا لهم: "كيف حالك وصيف العالم، ميشيل فاضي الخميس؟؟".

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لكن بالرجوع لحساب الأخدود الرسمي لم يتم العثور به على فيديو مشابهة أو أي محاولة لـ"الطقطقة" على بطل دوري روشن، ويبدو أنها ما هي إلا محاولة من أندية الجماهير المنافسة لتعطيل العميد والنيل من معنويات لاعبيه، خاصة وأن الفريق خسر مواجهة الهلال الأخيرة بالفعل.

اختيار البرازيلي ميشايل ديلجادو تحديدًا من بين لاعبي الزعيم، كونه من نجح خلال خمس مباريات فقط خاضها أمام الاتحاد في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفًا آخر، بجانب أنه في وجوده لم يتلق الأزرق أي هزيمة في الكلاسيكو، بل انتصر في أربع مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

وبالحديث عن الكلاسيكو الأخير ضمن الجولة الخامسة من الموسم الجاري، تم الدفع بالبرازيلي في بداية الشوط الثاني، ليتمكن من المساهمة في تحول تأخر الهلال بنتيجة 3-1، لفوز بـ4-3 في ريمونتادا تاريخية.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، التي يحتلها الهلال، أما الأخدود فيحل بالمركز الـ13 بأربع نقاط فقط.

SHAHID