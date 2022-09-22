باستثناء واحدة فقط .. الاتحاد يتخلص من قضاياه المحلية

إدارة الاتحاد تسير بخطى ثابتة نحو التخلص من قضاياه

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التخلص من كافة القضايا المحلية المرفوعة على النادي خلال الفترة الماضية، والتي صدر فيها حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، باستثناء قضية واحدة.

ما هي القضية التي لم يتخلص منها الاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن الاتحاد تخلص من جميع القضايا، باستثناء قضية واحدة بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

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Shahid Shahid

تلك القضية صدر الحكم من غرفة فض المنازعات لصالح عبد الرحمن الغامدي، لاعب العميد السابق، والذي انضم إلى الرائد موسم 2020.

ويحاول مسؤولي الاتحاد خلال الوقت الحالي، لحل قضية الغامدي لكي يتخلص الاتحاد من كافة القضايا بشكل رسمي، لمزيد من التركيز في مشوار الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين.

كم عدد القضايا التي أغلقها الاتحاد؟

أكدت الصحيفة على أن نادي الاتحاد أعلن خلال الجمعية العمومية العادية الأخيرة، عن إغلاق 18 قضية محلية.

وعلى الصعيد الخارجي، تواصل إدارة الاتحاد متابعة ما تبقى من قضايا خارجية على النادي، حيث أجرت خلال الفترة الماضية تسوية لعدد من القضايا.

وتعمل إدارة الاتحاد على إيجاد حلول أخرى للمتبقي من القضايا الخارجية المستحقة على النادي، من أجل التخلص منها بجانب القضايا الداخلية.

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