باريلا يرفض عرض روما ويختار إنتر

الصفقة ربما تصل قيمتها لـ50 مليون يورو

قام نادي روما الإيطالي، بتقديم عرض مالي كبير من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري.

مستوى باريلا الموسم الماضي، جعله محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها ميلان وإنتر وكذلك أرسنال وروما.

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من المعروف أن إنتر في محادثات متقدمة لضم اللاعب، بناء على طلب مدربه الجديد أنطونيو كونتي.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت أن اللاعب لا يريد للانتقال إلى روما، رغم العرض المغري المقدم له ولناديه، ويفضل الانضمام لإنتر هذا الصيف.

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الذئاب حاولوا بشتى الطرق إنجاح الصفقة، عن طريق إدخال لورينزو بيلجريني في تبادل محتمل، ولكن كل المحاولات فشلت.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد اقتراب باريلا من إنتر، حيث ربما تصل تكلفة الدولي الإيطالي لـ50 مليون يورو.