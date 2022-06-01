باريس يمطر ماني بالأموال لإقناعه برفض بايرن ميونخ

هل تتفوق أموال باريس على بايرن ميونخ في سباق التعاقد مع ساديو ماني؟

سيشهد سوق الانتقالات الصيفية الجارية منافسة شرسة من قبل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بشأن ضم نجم ليفربول، ساديو ماني الذي قرر الرحيل عن قلعة "الآنفيلد".

وخسر ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية أمام ريال مدريد، عقب الهزيمة بنتيجة (1/0) في الدقيقة ال 59 من الشوط الثاني بأقدام فينيسيوس جونيور.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول في 30 يونيو 2023، ولكنه من الواضح أن الدولي السنغالي يُصر على الرحيل عن الريدز في الميركاتو الصيفي.

سان جيرمان يُنافس بايرن ميونخ على ضم ساديو ماني

بحسب ما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن باريس سان جيرمان انضم لبايرن ميونخ في صراع التعاقد مع الدولي السنغالي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية تدعيماً لصفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة أن مجلس إدارة بايرن ميونخ قدم عرضاً بقيمة 20 مليون يورو في الموسم للتعاقد مع نجم ليفربول، إلا أن النادي الباريسي قدم عرضاً مُغرياً أكثر من العملاق البافاري لمُحاولة خطف ماني.

ماني يحسم وجهته المُقبلة

سلطت الصحيفة الألمانية الضوء على الوجهة المُحتملة للنجم السنغالي، حيث أكدت أن ساديو ماني يُفضل الانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، حيث سيُصبح نجم الفريق الأول بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي المُحتمل عن العملاق البافاري، بينما في باريس سان جيرمان سيكون واحداً من بين العديد من النجوم.

يُذكر أن ساديو ماني كان قد شارك مع كتيبة يورجن كلوب الموسم المنصرم في 34 مباراة بالدوري الإنجلييزي نجح من خلالهم في تسجيل 16 هدف بينما أرسل 4 تمريرات حاسمة، وفي دوري الأبطال شارك في 13 مباراة تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

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