باريس يعلن خضوع كيمبيمبي لعملية جراحية

لتجهيزه بدنياً استعدادً للموسم القادم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن خضوع مدافع بريسنيل كيمبيمبي لعملية جراحية في الفخذ.

بطل الدوري الفرنسي ينهي موسمه الجمعة القادم، في رحلته أمام ريمس بالجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

باريس سيفتقد لمدافعه نظراً لخضوعه لعملية جراحية، من أجل المشاكل المتكررة التي تعرض لها هذا الموسم.

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ونشر باريس بياناً رسمياً جاء فيه:"كيمبيمبي قام بإجراء جراحة في فخذه صباح اليوم الخميس بالعيادة الطبية للنادي".

وأضاف:"العملية انتهت بنجاح وبدون حدوث أي مشاكل، وسيبدأ اللاعب عملية التأهيل خلال أيام".

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وتأتي الجراحة عقب خروج اللاعب من قائمة المدرب ديديه ديشان لمنتخب فرنسا بمواجهتي تركيا وبوليفيا في شهر يونيو القادم.

ويطمح باريس في أن تساهم العملية بالقضاء على مشاكل الإصابات لكيمبيمبي، ليبدأ الموسم الجديد في أفضل حالة بدنية ممكنة.