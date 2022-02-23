باريس يعلم بالفعل فرص مشاركة راموس أمام ريال مدريد

يعلم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالفعل الفرص المتعلقة بإمكانية مشاركة مدافعه سيرخيو راموس أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويتوجه باريس سان جيرمان إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" في التاسع من مارس المقبل، لمواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حقق الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

ويبدو أن راموس يملك فرصة ضئيلة لمواجهة ناديه السابق في المباراة الحاسمة على مقعد ربع نهائي دوري الأبطال.

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية كشفت أن راموس لن يتمكن من مواجهة سانت إيتيان يوم السبت في الدوري الفرنسي، كما أن فرص مشاركته أمام نيس تعد ضئيلة للغاية.

عدم مشاركة راموس أمام سانت إيتيان ثم نيس يعني أنه لن يكون لائقًا بالشكل الكافي لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل راموس إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، بعد أن منحه النادي الفرنسي عقدًا لمدة عامين.

لكن راموس لم يشارك كثيرًا مع باريس سان جيرمان في الموسم الحالي، حيث لعب أربع مباريات فقط في الدوري الفرنسي، ولم يشارك حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

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