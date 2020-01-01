باريس يضع أسباب رفضه لمشاركة مبابي في الأولمبياد

المهاجم الفرنسي يحلم بالظهور في طوكيو الصيف القادم

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إغلاق الباب أمام أحلام مهاجمه كيليان مبابي، في المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو 2020.

مبابي أشار في أكثر من مرة إلى حلمه بتمثيل فرنسا في الأولمبياد القادم، وهو ما يلقى ترحيباً كبيراً داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل الاستفادة بخدمات اللاعب.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن باريس أرسل خطاباً للاتحاد المحلي، للتأكيد على رفضه التام لمشاركة مبابي في الأولمبياد القادم، مستخدماً أحقيته في ممانعة هذه الخطوة، عكس مباريات أجندة الاتحاد الدولي التي تشمل كأس أوروبا وكأس العالم أو حتى المباريات الودية.

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وبررت الصحيفة أن الرفض لا يعتبر مسألة شخصية تجاه مبابي، ولكن كرغبة من النادي لإغلاق الباب أمام العديد من اللاعبين للظهور في البطولة، مما قد يؤثر على الفترة التحضيرية للموسم القادم.

ويتماثل هذا الموقف مع رفض باريس لظهور نيمار، وكذلك كولين داجبا وعبده ديالو وخوان بيرنات وبابلو سارابيا وأندير هيريرا في الحدث الرياضي الكبير.

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ويعتبر باريس أن توقيت إقامة منافسات كرة القدم بالأولمبياد مع يورو 2020 في الفترة من 12 يونيو إلى 12 يوليو، واستئناف البطولات الأوروبية في 7 أغسطس، سيجبره على منح راحة لا تقل عن 3 أسابيع لمبابي، مع عودته في سبتمبر لبدء الاستعداد البدني للموسم.

يذكر أن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الأول، صرح مؤخراً بتفهمه لموقف باريس وباقي الأندية الأخرى في رفض لاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد المقبل.