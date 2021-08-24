باريس يحضر خطته لبيع مبابي، ويعثر على البديل !

الصفقة تقترب

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التحضير لخطة التخلي عن كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب موقف اللاعب من التجديد.

عقد مبابي ينتهي مع باريس خلال الصيف القادم، والمحادثات انهارت خلال الأيام القليلة الماضية، لمماطلة اللاعب المستمرة في قراره.

ريال مدريد يتأهب تمهيدًا للتقدم بعرض رسمي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس، وهناك بعض الأنباء حول اهتمام أحد أندية الدوري الإنجليزي أيضًا.

ما هو قرار باريس النهائي بخصوص مبابي؟

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية أشارت إلى أن باريس يرفض فكرة استمرار اللاعب دون تجديد عقده ليرحل بالمجان الصيف المقبل.

وهو ما سيجعل النادي يفكر في بيعه هذا الصيف، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد لسد الفراغ الذي سيتركه المهاجم الفرنسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من المحادثات الطويلة التي عقدها ناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي مع النجم الشاب.

من هو بديل مبابي في باريس؟

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون هو المهاجم القادم بالنادي الفرنسي في حالة رحيل مبابي إلى ريال مدريد خلال الأيام القادمة.

إذاعة "مونت كارلو" كشفت عن ترحيب مهاجم إيفرتون بالانتقال إلى باريس، بسبب العلاقة القوية التي تربطه بمواطنه البرازيلي نيمار.

ورغم أن الأولوية الحالية تظل تجديد مبابي حتى يلعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار، إلا أن ريتشارليسون سيكون الحل خلال الأيام القادمة.

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