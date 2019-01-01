باريس يبدي اهتمامه بالتعاقد مع داني روز

توتنهام استبعده من القائمة التحضيرية للموسم الجديد

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، داني روز مدافع توتنهام، ضمن أهدافه الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الدولي الإنجليزي يريد الاستمرار مع توتنهام الموسم القادم والقتال على مركزه، ولكن يبدو أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو أخرجه من حساباته.

الأمر وصل لاستبعاده من قائمة الفريق المسافرة لسنغافورة، بعدما أخبره النادي بالبحث عن فرصة أخرى.

توماس توخيل يبحث بالسوق عن ظهير أيسر جديد، ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن روز يعتبر خياراً جذاباً له.

توتنهام لا يمانع بيع اللاعب، في حالة تلقيه أي عرض تصل قيمته إلى 20 مليون جنيه إسترليني.

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نادي شالكة الألماني يطمح هو الآخر في ضم روز، لكن سعره المرتفع يجعل باريس هو الطرف الأقرب لاقتناص خدماته.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ29 عاماً انضم لتوتنهام من ليدز يونايتد في 2007 مقابل مليون جنيه إسترليني فقط.