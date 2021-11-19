باريس يبدأ المحادثات الفعلية للتعاقد مع زيدان

بدأ نادي باريس سان جيرمان المحادثات بالفعل، من أجل التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدلًا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

العديد من الشكوك أثيرت حول بوتشيتينو بخصوص إدارته غرفة ملابس باريس، في ظل الكم الهائل من النجوم داخل الفريق.

الأسابيع الأخيرة شهدت انتشار مقترحات حول تلقي زيدان العديد من العروض، أبرزها من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب قطر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الهدف الرئيسي لزيدان هو قيادة منتخب فرنسا، لكن هذا الأمر لا يبدو مجديًا في الوقت الحالي، ولذلك ظهر باريس.

وأوضحت الصحيفة أن طريقة إدارة بوتشيتينو للفريق لا تقنع مجلس إدارة النادي أو الملاك، لفشله في التعامل مع النجوم وهو ما ينعكس على الأداء في الملعب.

وفي هذا السياق قرر النادي الفرنسي السير نحو التفاوض مع زيدان، وهناك بعض المحادثات المبدئية لإقناعه بالانتقال إلى حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن يتقدم النادي بعرض رسمي خلال الفترة القادمة، وسط ترقب حول نتيجة المفاوضات مع مدرب ريال مدريد السابق.

يذكر أن زيدان رحل عن ريال بعد نهاية الموسم الماضي، ويقضي الفترة الحالية في راحة رغم تلقيه العديد من العروض المغرية.