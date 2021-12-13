باريس وريال مدريد .. مواجهة أصدقاء الأمس واليوم والغد

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية في نسختها الثانية، نعم عزيزي القاريء كما قرأت.

النسخة الثانية من القرعة هي من منحتنا تلك المواجهة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، حيث كانت القرعة الأولى قد أسفرت عن مواجهة بين باريس ومانشستر يونايتد، وبين ريال مدريد وبنفيكا.

المواجهة التي سننتظر قرابة شهرين حتى نشاهدها كانت لتصبح في خبر كان وربما لم تكن لتحدث في المستقبل أبدًا بنفس التفاصيل الرائعة التي تنتظرنا.

أولًا .. عودة ميسي عدو الأمس والغد:

النجم الأرجنتيني هو أكثر من سجل عبر التاريخ في شباك ريال مدريد في كل المسابقات، وكانت مواجهة الملكي له هي المفضلة بين كل الفرق عندما كان يلعب لبرشلونة.

ريال مدريد قد يصبح الفريق الوحيد الذي واجهه ميسي في كل مواسم مسيرته حتى الآن، بعد أن رحل النجم الأرجنتيني عن الدوري الإسباني.

ثانيًا .. عودة القائد راموس صديق الأمس:

طوال سنوات ظل سيرخيو راموس هو القائد التاريخي لريال مدريد، ويعد أكثر من حمل الألقاب لصالح النادي الملكي، قاريًا ومحليًا ودوليًا.

يكفيه ثلاثية دوري أبطال أوروبا التي لم يرفعها أي قائد عبر تاريخ البطولة الكبيرة، هو حقًا أسطورة لأصحاب القميص الأبيض.

لكن بعد كل تلك السنوات وبعد رفضه لتجديد عقده يشاء القدر أن يعود لملعب سانتياجو برنابيو كخصم هذه المرة بقميص باريس سان جيرمان.

ثالثًا .. لقاء مبابي، صديق الغد:

على مدار أشهر أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم كيليان مبابي لصفوفه من نادي باريس سان جيرمان، وفي كل مرة كان الرفض من النادي الفرنسي هو الرد.

آخر تلك المرات والتي وصل فيها العرض الرسمي الأول كانت في الصيف الماضي، بالرغم من وصول العرض لقيمة قياسية وقرب عقد اللاعب من النهاية.

وبالرغم من تصريحات مبابي الأخيرة بدراسة الاستمرار مع باريس إلا أنه سيرحل عن النادي الفرنسي على أغلب الظن ويرتدي قميص ريال مدريد في الموسم الجديد.