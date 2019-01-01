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باريس سان جيرمان يقترب من الإعلان عن صفقتي سارابيا وهيريرا

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Getty Images
صفقة ثنائية للنادي الفرنسي ببداية الانتقالات
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من إعلان الرسمي عن صفقتين له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "ليكيب" أكدت أن باريس أنهى كافة المفاوضات والإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أندير هيريرا لاعب مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يوقع الإسباني على عقود انضمامه لباريس خلال أيام قليلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

لاعب آخر يبدو على أعتاب النادي الفرنسي، وهو سارابيا لاعب وسط نادي إشبيليه الإسباني.

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الأمور أوشكت على الانتهاء ومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال سارابيا لباريس إلى 18 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقتين، خلال الكشف عن الزي الجديد لباريس الموسم القادم ببداية شهر يوليو.

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