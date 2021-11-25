"باريس لن يفوز بدوري الأبطال، ميسي يظن أنه في نزهة"!

وجه جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي انتقادات حادة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد خسارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان سقط مساء الأربعاء أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في لقاء لم يقدم فيه أي ميسي أي إضافة لفريقه هجوميًا.

ويرى كاراجر أن وجود الثلاثي الهجومي في باريس سان جيرمان، ميسي وكيليان مبابي ونيمار، سيكون مكلفًا للغاية للفريق، رغم القدرات التي يملكها كل لاعب من الثلاثي.

ماذا قال كاراجر؟

كاراجر، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "باريس سان جيرمان لن يفوز أبدًا بلقب دوري ابطال أوروبا في وجود ميسي، إنه في نزهة".

ويرى نجم ليفربول السابق أن باريس سان جيرمان لن يفوز بالبطولة لأنه "يحمل ثلاثة ركاب" في إشارة إلى ميسي ونيمار ومبابي، وعدم تقديمهم إضافة دفاعية.

وأضاف: "لنفترض أن الفرق الأربعة التي أعتقد أنها يمكن أن تفوز بدوري أبطال أوروبا لا تحمل راكبًا واحدًا، في باريس لديهم ثلاثة، إنهم لا يملكون أي فرصة على الإطلاق للفوز بالبطولة".

ماذا قال كاراجر عن مبابي؟

ولم يكتف كاراجر بانتقاد ليونيل ميسي، بل كأن أكثر صرامة مع كيليان مبابي، رغم تسجيل الفرنسي هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وقال نجم ليفربول السابق: "إنه لأمر محبط أن أرى مبابي أكثر من أي شخص آخر يتحرك بتلك الطريقة في الملعب".

وأضاف: "يمكنني تقريبًا فهم ميسي إلى حد ما، فهو يبلغ من العمر 34 عامًا، لكن مبابي في الثانية والعشرين".

واختتم كاراجر تصريحاته قائلًا: "يجب عليه أن يعود لمساعدة الفريق، ضد مانشستر سيتي كان يمشي في الملعب".

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