باريس لا يهدأ .. خطة جديدة وربما أخيرة للحفاظ على مبابي

استراتيجية جديدة من باريس

لا يزال باريس سان جيرمان يحاول يائسًا إقناع كيليان مبابي بتجديد عقده، لتجنب رحيله عن النادي مجانًا خلال هذا الصيف.

مسلسل مثير دار هذا الصيف بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بطله كان كيليان مبابي، الذي أعلنها في وقت سابق أنه طلب من النادي الفرنسي السماح له بالرحيل إلى النادي الملكي في الصيف الماضي، إلا أن إدارة ناصر الخليفي أصرت على الإبقاء عليه.

مبابي سينتهي عقده مع باريس في صيف 2022، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ بداية من يناير، وعلى الأرجح أنه سينضم إلى الريال الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية.

ماذا جاء في التقارير الصحفية الجديدة؟

كشف الصحفي الشهير "عبد الله بولما" الفرنسي أن باريس سان جيرمان وضع استراتيجية من أجل الحفاظ على لاعبه الفرنسي من الرحيل مجانًا في الصيف المقبل.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان إلى منح كيليان مبابي عقدًا قصير الأجل، موسم أو موسمين فقط، وذلك من أجل إغلاق باب ذهابه مجانًا إلى ريال مدريد في الصيف.

ما هي آخر الأنباء بخصوص مبابي؟

بحسب نفس المصدر، فإن عائلة اللاعب ترحب بالعرض، على عكس ما تقوله وسائل الإعلام الفرنسية، التي ترجح كافة رحيل المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد.

"آس" قد نشرت منذ أيام نقلًا عن مصدر مقرب لمبابي أن الأموال لن تغريه للبقاء في باريس سان جيرمان حتى ولو منحوه "ذهب العالم كله".

رغبة اللاعب واضحة، لا تزال ريال مدريد، يحلم بارتداء القميص الملكي وتحقيق الألقاب في العاصمة الإسبانية.

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