“باريس شاهد على موت ميسي وبداية مُلك مبابي”

تتوالى الانتقادات لليونيل ميسي، وهذه المرة بحديث عن أن نجمه قد خفت للغاية، وبات كيليان مبابي النجم الأول لباريس سان جيرمان، حسبما يؤمن إيمانويل بيتيت.

نجم كرة القدم الفرنسية السابق ومن وحي مباراة باريس وريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، بدأ "يُشفق" على ميسي.

بيتيت في حديث للإعلام الفرنسي قال "أشعر بحزن شديد عندما أرى ميسي على أرضية الملعب".

كما أضاف "كلنا نريده أن ينجح وأن يُمسك بيدينا ويخبرنا بقصة كما روى الآلاف منها عندما كان في برشلونة".

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وواصل "لا أريد المقارنة بين ميسي ومبابي، لكننا نشاهد في الأشهر الأخيرة موت ملك وظهور ملك آخر!".

ووجه بيتيت رسالة إلى ميسي بقوله "أتمنى أن الأنا عالية عنده، لكن عليه أن يتفهم أنه عندما يكون في حالة سيئة وخاصةً عقليًا، لن يكون ميسي برشلونة أبدًا".

وأتم "آمل أن نكون قادرين على رؤية ميسي المعهود العظيم بشكل متقطع بحلول نهاية الموسم، لكن بمرور الوقت لم يعد ذلك ممكنًا".

الجدير بالذكر أن ميسي أهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد، فيما أتى هدف باريس الوحيد من مهارة فردية مميزة لمبابي في اللحظات الأخيرة.