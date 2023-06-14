باريس سان جيرمان يُحدد سعر بيع كيليان مبابي!

انتهت الرحلة الفرنسية!

يواصل كيليان مبابي صب البنزين على نيران شائعات مستقبله مع باريس سان جيرمان، بعد إعلانه عدم تجديد عقده مع النادي الباريسي بعد 30 يونيو 2024، وهو تاريخ انتهاء عقده الحالي، ليعود مبابي إلى الأضواء فيما يتعلق بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي الساعات الأخيرة، تم الكشف عن المبلغ الذي سيطلبه باريس سان جيرمان لتيسير رحيل نجمه عن بارك دي برانس في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتقرير شبكة "ESPN" الأمريكية، سيستمع باريس سان جيرمان إلى العروض التي تبدأ من 150 مليون يورو، وهذا سيكون المبلغ الذي سيوافق عليه نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف كخيار أقل سوءًا أمام احتمال أن يرحل مبابي في صيف 2024 مجانًا.

وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ لا يمكن تقليله في حالة أن النادي المهتم بالتعاقد مع مبابي هو ريال مدريد، وذلك بسبب عدم وجود علاقات جيدة بين الناديين.

وأكد التقرير أن الوضع مختلف عن صيف 2021 عندما رفض باريس سان جيرمان عرضًا مقداره 200 مليون يورو من ريال مدريد عندما كان يتبقى في عقد مبابي عام واحد فقط كما هو الحال الآن.

جدير بالذكر أنه وفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تتمثل رغبة المهاجم الفرنسي في الانتقال إلى ريال مدريد، ويستبعد الخيارات الأخرى.