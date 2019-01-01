باريس سان جيرمان يستعلم عن موقف بونوتشي

وصول دي ليخت يقلب الموازين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بدأ باريس سان جيرمان اتصالات مع ليوناردو بونوتشي، نجم يوفنتوس، لمعرفة مدى إمكانية ضم المدافع الإيطالي الصيف الجاري.

بونوتشي كان قد عاد بداية الموسم الماضي ليوفنتوس قادماً من ميلان في صفقة تكلفت في حدود الأربعين مليون يورو.

بعد الاتفاق على عمولة والدته.. رابيو يوقع مع ناديه الجديد

وعلم "جول" أن المدير الرياضي الجديد لبي إس جي ليونارد تحدث مع وكلاء بونوتشي لمعرفة موقفه مع البيانكونيري.

ويقترب يوفنتوس في الأيام المقبلة من الإعلان رسمياً عن التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، وميريه ديميرال، قلب دفاع ساسولو.

باريس سان جيرمان يقترب من الإعلان عن صفقتي سارابيا وهيريرا

ولم يتضح بعد موقف المدير الفني الجديد ماوريتسيو ساري بخصوص الأسماء التي سيعتمد عليها بشكل أساسي في الخط الخلفي.

ويبدأ يوفنتوس معسكره التدريبي لبداية الموسم الجديد في الأيام الأولى من يوليو المقبل.