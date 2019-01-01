باريس سان جيرمان يودع ألفيس

النادي يشكر اللاعب على خبرته واحترافيته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أصدر باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً يودع من خلاله الظهير البرازيلي داني ألفيس الذي غادر النادي بنهاية الموسم.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي:"باتفاق مشترك، قرر باريس سان جيرمان وداني ألفيس عدم تجديد عقد المدافع البرازيلي والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل".

وأضاف:"في الثاني عشر من يوليو 2017 بات ألفيس البرازيلي رقم 30 الذي يرتدي قميص النادي منذ تأسيسه عام 1970".

وأوضح:"في موسميه مع باريس، سجل داني 8 أهداف وصنع 18، وفاز بلقب الدوري الفرنسي مرتين في 2018 و2019، وكأس فرنسا وكأس الدوري في 2018 بالإضافة لكأس السوبر في 2017".

واختتم:"النادي يشكر داني ألفيس على خبرته التي أتى بها إلى هنا واحترافيته التي أظهرها طوال فترته في العاصمة".

يذكر أن ألفيس يقود منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة في بلاد السامبا.