باريس سان جيرمان ينهي موسمه برقم استثنائي

حقق باريس سان جيرمان رقما استثنائيا في تاريخ الدوري الفرنسي، بعد نجاح مهاجمه كيليان مبابي في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام ستاد ريمس في اللقاء الختامي لموسم الليج1.

ووصل صاحب الـ20 عاما لهدفه الشخصي رقم 33 على مستوى الدوري، وكأنه يرفض الاستسلام في صراعه مع ليو ميسي –صاحب الـ36 هدفا- على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

لكن بالهدف الذي سجله مع بداية الشوط الثاني، ضمن لفريقه العاصمي رقما غير مسبوق، بزيارة شباك كل المنافسين في مبارياته الـ38 التي خاضها على مدار موسم الليج1، وهو ما لم يفعله أي نادٍ آخر في تاريخ المسابقة، أن يسجل في كل مبارياته.

38 - Paris become the first team to score in 100% of their games in a campaign with 20 teams. Historic. @PSG_English pic.twitter.com/P5p1tUMhGx