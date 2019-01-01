باريس سان جيرمان يكشف تطور إصابة نيمار

تعرف على تشخيص حالة نيمار مع بطل فرنسا

كشف نادي باريس سان جيرمان تطور الحالة الصحية للبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق.

نيمار تعرض لإصابة قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا أبعدته عن الملاعب.

وذكر النادي الباريسي أنّ الإصابة التي يعاني منها البرازيلي في الركبة صارت من الماضي واللاعب تعافى بصورة نهائية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ صاحب الـ 27 عامًا قد يشارك للمرة الأولى في الموسم الحالي مع بطل الدوري الفرنسي ضد سيدني بعد أن خاض التدريبات الجماعية بكفاءة عالية.

ويتواجد نيمار مع باريس سان جيرمان في الصين رغم غيابه عن المباريات التحضيرية السابقة.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية ربطت نيمار بالعودة لبرشلونة لكن إيريك أبيدال، السكرتير الفني للفريق، نفى وجود خطة لضم اللاعب.