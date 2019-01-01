باريس سان جيرمان يقرر بيع ثنائي الوسط لمزاحمة ريال مدريد

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لبيع ثنائي وسط الملعب جوليان دراكسلر وليوناردو باريديس لتمويل صفقة كريستيان إيركسن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم النجم الدنماركي كريستيان إيركسين خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي الفرنسي يريد ضم اللاعب بأي ثمن حتى أنه ينوي تمويل الصفقة عبر اللجوء لبيع لاعبيه.

وأكدت الصحيفة أن جوليان دراكسلر نجم وسط الملعب والجناح سيكون أحد ضحايا تلك الصفقة حيث يخطط النادي لبيعه في سوق الانتقالات الشتوية.

بوتشيتينو: على توتنهام الاستعداد لفترة الانتقالات المقبلة

بينما سيكون الطرف الآخر الذي سيرحل عن الفريق هو الوافد الجديد ليوناردو باريديس الذي لم يثبت نفسه رفقة الفريق حتى الآن منذ انضمامه من الدوري الروسي.

وينوي توتنهام هوتسبير مالك عقد اللاعب الحالي أن يتركه يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاستفادة ماديًا منه في ظل رغبته بعدم تمديد تعاقده الحالي.

ويسعى ريال مدريد لضم اللاعب أيضًا خلال الفترة المقبلة لكن بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" اليوم فأن اللاعب لن ينضم حال لم يرحل الثنائي ماريانو وإيسكو في الشتاء.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه سيكون حرًا في الرحيل بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.