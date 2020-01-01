باريس سان جيرمان يقدم صورًا جديدة لإثبات تعرض نيمار لإهانات عنصرية

هل ينتصر باريس سان جيرمان ونيمار في معركة العنصرية ضد لاعبي أولمبيك مارسيليا؟

نجحت صحيفة ماركا في الحصول الوثيقة التي سيتم تحليلها من قبل لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي والتي سيقدمها باريس سان جيرمان لإثبات تعرض نيمار لإهانة عنصرية من ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا.

وفتح النجم البرازيلي نيمار النار على ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بعدما اتهمه بالعنصرية والتي تسببت في رد فعل نيمار الذي طرد على إثره.

واتهم النجم البرازيلي نيمار ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية أثناء خروجه من الملعب بعد بطاقته الحمراء التي حصل عليها عندما صفع المدافع على رأسه في شجار حدث مع نهاية المباراة.

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وحول ذلك، أصدر نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بيانًا يدعم فيه جناحه الدولي البرازيلي نيمار بعد اتهامه للاعب أولمبيك مارسيليا بسبه عنصريًا في كلاسيكو فرنسا أمس.

ولكن المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا وبعض اللاعبين يؤكدون أن ذلك لم يحدث وأن نيمار يقدم ادعاءات كاذبة لتبرير سوء سلوكه في المباراة والذي أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء.

ونفى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت تعرض نيمار للعنصرية مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تحدث في ملاعب فرنسا، مؤكدًا عدم وجود العنصرية في كرة القدم.

ولكن باريس سان جيرمان يتمسك بحق نجمه البرازيلي وسيقوم بتقديم وثائق وصور جديدة نجحت قنوات بي إن سبورتس في الحصول عليها ولكنها لم تقم ببثها لعدم امتلاكها الحق في ذلك، ولكنها ستمنحها للجنة الانضباط من أجل تحليلها.

وتمكنت صحيفة ماركا الإسبانية من الوصول إلى الفيديو الذي ستستخدمه اللجنة المذكورة والذي أتاحه النادي الباريسي للهيئة المذكورة نظرًا لأنه تم التقاطه من خلال كاميرا تتابع الشجار بالكامل ومنذ بدايته.

وفي حال ثبوت قيام ألفارو جونزاليس بإهانة عنصرية في حق نيمار فإنه قد يتعرض لعقوبة كبيرة، وينتصر نيمار في معركته ضده والتي أخذت أشواطًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في رد متبادل بينهما بعد انتهاء المباراة.

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يذكر أن نيمار قد اتهم جونزاليس بوصفه بالقرد ولكن أحدًا لم يؤكد رواية نيمار، لذلك تبدو لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي في حاجة إلى الحصول على ما يؤكد ادعاءات نيمار من أجل اتخاذ عقوبة في حق نجم مارسيليا..