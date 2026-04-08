باريس سان جيرمان يقدم أداءً رائعاً لكنه يفشل في إحراج ليفربول بشكل حقيقي

فاز باريس سان جيرمان يوم الأربعاء بنتيجة 2-0 على ليفربول في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد قدم بطل الموسم الماضي أداءً مبهراً وخطا خطوة كبيرة نحو نصف النهائي. وستُقام مباراة الإياب في أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، مما يعني مهمة شاقة للغاية تنتظر آرني سلوت وفريقه.

اختار سلوت في ملعب بارك دي برانس تشكيلة دفاعية مكونة من خمسة لاعبين، مع جيريمي فرينبونج على اليمين والقائد فيرجيل فان ديك في الوسط. بدأ رايان جرافنبرخ كلاعب وسط مسيطر، بينما جلس كودي جاكبو ومحمد صلاح على مقاعد البدلاء مع الزوار الإنجليز.

لم يكترث باريس سان جيرمان بنوايا ليفربول الدفاعية وكسر التعادل في غضون عشر دقائق. سدد ديزيريه دوي الكرة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، فارتطمت بكعب جرافنبرخ ودخلت المرمى. لم يكن للحارس جيورجي مامارداشفيلي أي فرصة، كما لم يتمكن فان ديك من صد تسديدة المهاجم.

استعاد ليفربول توازنه بسرعة، لكنه لم يتمكن من إحداث مشاكل حقيقية لدفاع باريس سان جيرمان. في الوقت نفسه، كان الفريق المضيف يراقب المساحات خلف دفاع الريدز بفضل لاعبيه السريعين. أدى ذلك إلى حصول جو جوميز وأليكسيس ماك أليستر على بطاقات صفراء.

كان فريق سلوت مديناً بالشكر لمامارداشفيلي لأن النتيجة بقيت 1-0، حيث أن الحارس الجورجي أنقذ بشكل رائع محاولات كفاراتشيلي ودوي. ليفربول أظهر وجوده أيضاً وكان فرينبونغ محظوظاً لأن تسديدته من مسافة قريبة مرت بجوار المرمى، على الرغم من أن ذلك كان من زاوية صعبة بالنسبة للاعب الدولي الهولندي وحدث ذلك في وضع تسلل.

بدأ باريس سان جيرمان الشوط الثاني بقوة وكان يسعى بوضوح لتسجيل الهدف الثاني. حصل ديمبيلي على الكرة في وضع سهل للغاية بعد هجمة سريعة، لكن الكرة طارت فوق المرمى، مما أثار استياء المهاجم ومشجعي باريس سان جيرمان. وجاء الهدف الثاني عندما تلقى كفاراتشيليا الكرة داخل منطقة الجزاء، وتخلص من جرافنبرخ، وراوغ مامارداشفيلي، وسدد الكرة بهدوء داخل المرمى.

وبدا أن الأمور ستزداد سوءًا عندما أشار الحكم خوسيه ماريا سانشيز إلى نقطة الجزاء بعد أن أسقط إبراهيم كوناتي وارن زاير-إيمري داخل منطقة الجزاء. لكن اللقطات أظهرت أن قلب الدفاع لعب الكرة في النهاية، مما أدى إلى إلغاء ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء التي حصل عليها كوناتي. كانت هذه ضربة حظ لليفربول في شوط ثانٍ صعب للغاية.

أجرى سلات أربعة تبديلات في الدقائق الأخيرة، بما في ذلك دخول جاكبو وألكسندر إيساك. ومن المثير للانتباه أن صلاح بقي على مقاعد البدلاء. لم يؤد ذلك إلى هجوم ختامي وإحراز الهدف المهم 2-1. كان باريس سان جيرمان متفوقاً على أرضه وهو قريب جداً من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.