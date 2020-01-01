باريس سان جيرمان يعرض إعادة دي ماريا لمانشستر يونايتد وضم بوجبا

هل تتم صفقة بوجبا إلى باريس سان جيرمان؟

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد ومستعد للتخلي عن أنخيل دي ماريا في صفقة تبادلية.

بوجبا مطلوب في ريال مدريد ويوفنتوس في ظل صعوبة استمراره مع الشياطين الحمر بعد تكرار الإصابات.

وكان دي ماريا قد لعب لصالح مانشستر يونايتد في موسم 2014-2015 لكنّه لم يقدم المستوى المتوقع منه ليغادر إلى سان جيرمان.

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ باريس سان جيرمان يسعى لتطوير الفريق لأجل تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وأشارت إلى أنّه على استعداد للتخلي عن دي ماريا بجانب يوليان دراكسلر ودفع مبلغ مالي للحصول على خدمات بوجبا في الصيف المقبل.

باريس سان جيرمان يحاول الحفاظ على كيليان مبابي المطلوب في ريال مدريد وكذلك نيمار دا سيلفا الذي يرغب في العودة إلى صفوف برشلونة.

ولم يشارك بوجبا سوى في 9 مباريات فقط خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد وغاب عن أغلب المباريات للإصابة.

جدير بالذكر أنّ دي ماريا عاد إلى مسرح الأحلام لاعبًا لباريس سان جيرمان العام الماضي وسخر من جمهور "أولد ترافورد"