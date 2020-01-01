باريس سان جيرمان يصارع كبار إيطاليا على جوهرة فيورنتينا

يبدو أن تألق جايتانو كاستروفيلي مع فيورنتينا الإيطالي هذا الموسم تخطى حدود السيريا آ

جذب تألق جايتانو كاستروفيلي مع فيورنتينا الإيطالي هذا الموسم، أنظار باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يسعى الأخير الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

كاستروفيلي، يحظى باهتمام أندية إنتر ويوفنتوس وروما في إيطاليا، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، أحدث المنضمين إلى قائمة الراغبين في جوهرة الفيولا.

ويفكر البي إس جي، في التعاقد مع كاستروفيلي، لتعزيز وسط ملعبه للموسم المقبل، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس".

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وشارك لاعب الوسط مع فيورنتينا في 18 مباراة هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 2.

ويرتبط كاستروفيلي، صاحب الـ22 عامًا، بعقد مع فيورنتينا يمتد إلى عام 2024.