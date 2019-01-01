باريس سان جيرمان يستعيد قوته الضاربة أمام ريال مدريد

بشرى سارة لتوماس توخيل وعشاق الفريق الباريسي قبل زيارة "سانتياجو بيرنابيو"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف النجم البرازيلي نيمار جونيور، من اللحاق بقمة منتصف الأسبوع المُقبل، التي ستجمع فريقه باريس سان جيرمان بريال مدريد في الجولة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

ويُعاني أغلى لاعب في التاريخ من إصابة على مستوى الفخذ، وعلى إثرها لم يلمس الكرة مع العملاق الباريسي منذ استراحة أكتوبر الدولية، حين اضطر لمغادرة الملعب في ودية نيجيريا التي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار يسير بخطى ثابتة نحو العودة لفريقه، في الموعد المُحدد من قبل الطاقم الطبي، ما يعني أنه بنسبة كبيرة سيكون لائقًا لصدام ريال مدريد.

وذكر المصدر أن المدرب توماس توخيل سيخبر الساحر البرازيلي في مباراة يوم الجمعة المقبل ضد ليل، ليحدد موقفه من الاعتماد عليه في رحلة "سانتياجو بيرنابيو"، المقرر لها يوم 26 من نوفمبر الجاري.

وأوضح التقرير أن الموعد المُحدد لعودته من قبل الأطباء، يوافق يوم الجمعة المقبل، في إشارة واضحة لإمكانية ظهوره مع بطل الليج1 في آخر عامين، في مواجهة ليل التي سيستضيفها ملعب "حديقة الأمراء" في نفس اليوم المحدد لعودته، وذلك للمرة الأولى منذ لحظة إصابته مع السيليساو.

ورغم انتهاء شهر العسل بين صاحب الـ27 عامًا وبين إدارة باريس سان جيرمان في فصل الصيف الماضي، والتي كادت تسبب في عودته إلى برشلونة مرة أخرى، إلا أنه عبر عنه نفسه بكل قوة بعد عودته للمشاركة مع الفريق، بتأمين تسع نقاط كانت بعيدة المنال أمام ستراسبورج، ليون وبوردو، بتوقيعه على هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

مع ذلك، لم يُسجل نيمار حضوره في أي مباراة أوروبية، وذلك أولاً لعقوبة إيقافه مباراتين من قبل اليويفا على خلفية هجومه الحاد على حكم مباراة إياب دور الـ16 من الموسم أمام مانشستر يونايتد، ثم سوء طالعه مع إصابته التي منعته من خوض مباراتي كلوب بروج الأخيرتين.

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وسيطير باريس سان جيرمان إلى "البيرنابيو" وهو في صدارة مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة في أول 4 جولات، فيما يحتل صاحب الأرض المدريدي المركز الثاني بسبع نقاط، بعد صحوته الأخيرة على حساب جلطة سراي، تعويضًا لإخفاقه في أول مباراتين، بالانحناء في "حديقة الأمراء" بالثلاثة ثم التعادل مع كلوب بروج بهدفين للكل.