باريس سان جيرمان يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعد شوط واحد أمام مارسيليا

البي آس جي يواصل الإبداع..

تقدم باريس سان جيرمان بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه أولمبيك مارسيليا في الشوط الأول من الكلاسيكو الفرنسي، في المباراة المقامة لحساب الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الفرنسي.

ماورو إيكاردي كان قد افتتح التسجيل بهدفين متتاليين، ثم أخذ كيليان مبابي دوره وأحرز هدفين آخرين قبل نهاية الشوط.

1 – Paris have scored 3 goals in the first half of a game against in all comps for the 1st time ever. Done. #PSGOM pic.twitter.com/5goR3E8ceB — OptaJean (@OptaJean) October 27, 2019

الرباعية تُسطر للبي آس جي رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث صارت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يُسجل فيها باريس ثلاثة أهداف أو أكثر في الشوط الأول في مارسيليا.

ويُعاني مارسيليا في الآونة الأخيرة أمام باريس، حيث فشل في أن يفوز عليهم في آخر 15 مباراة خاضها الطرفان أمام بعضهما البعض، إذ هُزِم في 12 وتعادل في ثلاث فقط.

الجدير بالذكر أن مارسيليا يعيش بداية جيدة للدوري مع مدربه الجديد أنديه فيلاش بواش، غير أن الأداء الجيد لم يشفع لهم أمام فريق كتيبة توماس توخيل، والذي لم يرحمهم في شوط واحد.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفريق العاصمي يحتل صدارة جدول ترتيب الليج آ برصيد 24 نقطة، في مقابل 16 نقطة للفريق الساحلي والذي يقطن في المركز السابع.