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باريس سان جيرمان يحدد مديره الرياضي القادم في برشلونة

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Getty Images
أنتيرو هنريكي لا يضمن مركزه في باريس
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان يراقب وضعية إيريك أبيدال، السكرتير الرياضي لبرشلونة، ويراه كمرشح لشغل منصب مديره الرياضي.

ويعمل أبيدال منذ يونيو 2018 مع برشلونة في منصبه الإداري الخاص بفريق كرة القدم والتعاقدات، بعد مشواره الحافل مع النادي في الملاعب.

وقالت "موندو" إن إدارة باريس سان جيرمان معجبة بتطور أبيدال وإمكانياته الإدارية وتراه المرشح الأفضل لشغل المنصب الذي يحتله أنتيرو هنريكي حالياً.

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وأضاف التقرير أن هنريكي لا يحظى بشعبية كبيرة بسبب فشله في صفقة ضم فرينكي دي يونج ونجاح برشلونة في خطف اللاعب الهولندي يناير الماضي.

ونفى ناصر الخليفي، رئيس بي إس جي، رحيل هنريكي وقدوم أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، في تصريحات صحفية.طالع المزيد.

ويلعب برشلونة مساء اليوم، السبت، مع إشبيلية بالليجا الإسبانية، ولن يرافق أبيدال الفريق بسبب خضوعه لجراحة في أصابعه.

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