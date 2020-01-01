باريس سان جيرمان يتمسك بمبابي حتى الرمق الأخير

باريس سان جيرمان في أزمة..

يتمسك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ببقاء نجمه كيليان مبابي، رغم الشائعات التي تتحدث باستمرار عن رحيله في الآونة الأخيرة؛ بسبب خلافه مع توماس توخيل، المدير الفني للبي إس جي.

مبابي أبدي امتعاضه من تغييره خلال مواجهة سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي، وهو ما أشعل التكهنات حول مستقبل الدولي الفرنسي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، حاول التوسط بين مبابي وتوخيل، لحل الأزمة.

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ولكن ما حدث لن يغير نهج ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، فهو لن يستمع لأي عروض مقدمة لمبابي في الصيف المقبل.

فكرة الاحتفاظ بخدمات صاحب الـ21 عامًا واضحة، باريس سيحاول تجديد عقد مبابي الذي ينتهي في صيف 2022.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة رفض مبابي التجديد، فالنادي الفرنسي سيحتفظ به حتى نهاية عقده، فالمسألة لا تتعلق بالمال، وباريس سبق وأن أثبت ذلك.

على العكس، يثق مبابي في تغيير موقف إدارة باريس، وأنها ستقبل بالتفاوض على بيعه حال استمرار الخلاف بينه والمدرب.

إذا استمر الخلاف بين مبابي وتوخيل، يجب أن يحسم النادي الفرنسي، ولكن كل شيء يشير إلى أن مستقبل توخيل مرتبط بقوة بما سيحققه البي إس جي في دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان سيواجه نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث تُقام مباراة الذهاب في 18 فبراير الحالي، بينما سيكون لقاء الإياب في 11 مارس المقبل.