باريس سان جيرمان يتغلب على إميان بثلاثية

باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح باريس سان جيرمان في تعزيز صدارته للدوري الفرنسي بالفوز على مضيفه إميان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الحادية والعشرين. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وبدأ باريس المباراة بشكل جيد ولكنه لم ينجح في فرض سيطرته الكاملة على المباراة منذ بدايتها، وذلك نظرًا لإحكام دفاعات أصحاب الأرض.

وحاول باريس سان جيرمان اللجوء إلى الحلول الفردية من أجل كسر هذه التكتلات، ولكنها لم تنجح أيضًا أمام خصم متوازن في نصف المباراة الأول.

ولم يشهد الشوط الأول أي جديد من الفريقين سوى بعض المحاولات التي لم تأتِ بتغيير على مستوى النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني بدا باريس سان جيرمان بوجه مغاير، حيث ظهر أكثر قوة وشراسة وتنظيمًا بعد تعليمات واضحة من توماس توخيل.

وأمام ذلك، بالطبع تراجع أداء إميان بعد 45 دقيقة شاقة في شوط المباراة الأول، وهنا بدت سيطرة فريق العاصمة شبه مطلقة.

وبعد أقل من ربع ساعة من الشوط الثاني، نجح إيدينسون كافاني في تسجيل الهداف الأول للفريق الباريسي بطريقة رائعة ليحرر الضيوف أكثر.

وأمام انهيار واضح لدفاعات إميان مقارنة بالشوط الأول، نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثاني، وذلك في الدقيقة السبعين.

وقبل 10 دقائق فقط من النهاية، نجح ماركينيوس في تسجيل الهدف الثالث لينهي المباراة تمامًا بفوز باريسي جعله يحلق أكثر في الصدارة.