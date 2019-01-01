باريس سان جيرمان يتعادل ودياً مع نورنبرج

استمراراً للفترة التحضيرية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مضيفه نورنبرج الألماني بهدف لمثله، ضمن المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد.

تقدم الوافد الجديد بابلو سارابيا في الدقيقة 43 لباريس سان جيرمان، فيما تعادل إنريكو فالنتيني من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وشهدت المباراة مشاركة الظهير البلجيكي توماس مونييه حتى حل ديالو على حسابه في الدقيقة 35 قبل الهدف الأول.

في السياق ذاته تبادل الحارسين ألفونس أريولا وكيفن تراب موقعهما بين شوطي اللقاء.

أيضاً شارك خيسي رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق، وخوان بيرنات ظهير بايرن ميونيخ السابق، بالإضافة لنجم الوسط ماركو فيراتي في المباراة حتى الدقيقة 65.

أخيراً شهدت الدقعة الأخيرة من التبديلات خروج كل من لايفين كورزاوا وكيليان مبابي وسارابيا وكيرير بالإضافة للوافد الجديد من مانشستر يونايتد أندير هيريرا، وذلك في الدقيقة 68.