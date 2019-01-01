باريس سان جيرمان يتحرك نحو مدافع إنتر

اللاعب يرغب بالرحيل عن النيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام باريس سان جيرمان بضم مدافع إنتر جواو ميراندا في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ميراندا قد صرح في أكثر من مناسبة عن رغبته بالمشاركة بشكل أوسع مع النيراتزوري بعد تحوله الاحتياطي بعد وصول ستيفان دي فراي.

وأشارت "لاجازيتا" أن باريس سان جيرمان مستعد للتحرك لضم ميراندا في الانتقالات الشتوية في ظل النقص العددي في خط دفاعه في ظل اعتماد المدرب توماس توخيل على ثلاثي بالخلف. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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👶 أول لاعب من مواليد 2001 يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

بوكايو ساكا👏

سيُسجل في كتب تاريخ اللعبة. 📚 pic.twitter.com/tixqKcMtJu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وذكرت الصحيفة أن ليس فقط باريس المهتم بخدمات قائد منتخب السامبا، ولكن هناك جلطة سراي وكذلك فلامينجو الذي أشارت تقارير لتفاوضه مع النادي الإيطالي أيضاً من أجل لاعبه جابيجول.

وكان إنتر قد جدد عقد ميراندا الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري لعام إضافي ليتفادى خسارته مجاناً في نهاية العام.

كان ميراندا قد انضم للنيراتزوري قبل أربعة مواسم من صفوف أتلتيكو مدريد مجاناً في صفقة إعارة لعامين.