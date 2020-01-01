باريس سان جيرمان يبدأ مفاوضات التجديد مع نجميه ويستثني كافاني

مصيره بات مؤكدًا..

بدأ ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، في التفاوض مع الثنائي ليفين كورزاوا وتياجو سيلفا من أجل تمديد إقامتهما في ملعب حديقة الأمراء، بينما ظل وضع إدينسون كافاني على ما هو عليه.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الثلاثي بحلول يونيو المقبل، مع ارتباط جميعهم بالخروج من العاصمة الفرنسية، لكن يبدو أن إدارة البي آس جي قررت تجديد الثقة في كورزاوا وسيلفا والاستغناء عن كافاني.

تقارير من فوت ميركاتو كشفت أن ليوناردو بالفعل دخل في تفاوض مع الثنائي للتمديد، وقد أظهر سيلفا استعدادًا ورغبة في الاستمرار مع باريس، بينما لا يزال موقف كورزاوا ضبابيًا إلى حد كبير.

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الظهير الأيسر سبق وأن ارتبط في يناير بالانضمام إلى عدد من الأندية الإنجليزية أبرزها آرسنال، والصحف الإنجليزية أكدت أنه سينضم مجانًا إلى الجانرز بنهاية عقده، مما يجعل مستقبله في باريس على المحك حاليًا.

في الوقت نفسه، فإن سيلفا البالغ من العمر 35 عامًا في طور التفاوض وأظهر بعض المرونة، حيث سيقوم النادي بتخفيض راتبه على الأرجح وتقليل مدة العقد، وهو ما تفهمه الدولي البرازيلي بالنظر إلى تقدمه في العمر.

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الجدير بالذكر أن آخر التقارير الصحفية من فرنسا قد كشفت أن باريس لن يقوم بشراء عقد ماورو إيكاردي من إنتر لأسباب انضباطية، مما طرح إمكانية تمديد عقد كافاني، غير أن الرغبة المزدوجة من اللاعب والإدارة هي إنهاء الرحلة الطويلة للأوروجوياني في فنسا.

كما تجدر الإشارة إلى أن كافاني قد أعلن مؤخرًا أنه يود الاستمرار في القارة الأوروبية ولن يعود إلى أمريكا اللاتينية، مع تصريحات والدته التي حملت أنباءً عن اقترابه من أتلتيكو مدريد مرة أخرى.