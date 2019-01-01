باريس سان جيرمان يبدأ تحركاته لتدعيم وسط الميدان

توخيل طلب لاعبان لدعم وسطه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان عازم على تدعيم خط وسط الفريق في انتقالات يناير الجارية من أجل تدعيم الفريق بدوري الأبطال.

وكان توماس توخيل، مدرب الفريق، طلب ضم لاعبي وسط في آخر تصريحاته قبل العطلة، إذ قال إنه يريد فيراتي جديد وماركينيوس آخر لدعم صفوفه.

وذكرت "ياهو" أن النادي الباريسي حدد كليميه جرينيير، متوسط ميدان رين كتدعيم محتمل في الانتقالات الحالية وبدأ اتصالاته. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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وأشار التقرير أن النادي الفرنسي اختار جرينييه بسبب خبراته السابقة مع ليون في الدوري ودوري الأبطال.

وانتقل جرينييه إلى رين بعد إصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، وسبق له تمثيل المنتخب الفرنسي في خمس مناسبات.

يُذكر أن باريس سان جيرمان يغرد منفرداً في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي وسيلعب مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر بدوري الأبطال.