باريس سان جيرمان يبحث عن خليفة بوفون وليوناردو يقترب

تغييرات في عرين بي إس جي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان حدد اسمين رئيسين لخلافة جيانلويجي بوفون الموسم المقبل بحراسة مرمى الفريق.

بطل فرنسا أعلن مساء الأربعاء رحيل الحارس الإيطالي وعدم تمديد عقده بعد موسم وحيد مع بي إس جي قادماً من يوفنتوس.

وقالت "ماركا" إن المرشح الرئيسي لخلافة بوفون هو كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، الذي قد يكون متاحاً الصيف الحالي.

وفقد نافاس مكانه أساسياً بتشكيلة الفريق الملكي، رغم تجديد عقده منتصف الموسم الماضي، بعد وصول تيبو كورتوا من تشيلسي.

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

ثاني الأسماء بحسب الصحافة الفرنسية هو ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، والذي يتبقى في عقده عاماً وحيداً بعد تجديده تلقائياً الموسم الماضي.

وأتبع توماس توخيل، مدرب بي إس جي، سياسة التبادل الموسم الماضي في حراسة المرمى بين بوفون وألفونس أريولا.

وفي سياق آخر، ذكرت "سكاي" أن البرازيلي ليوناردو سيعود من جديد إلى بي إس جي لتقلد منصب المدير الرياضي.

وعمل ليوناردو في باريس منذ 2011 وحتى 2012 وواقعة إيقافه لتسعة أشهر بسبب تعديه على حكم بالدوري الفرنسي.

وكان ليوناردو قد ترك منصبه في ميلان الأيام الماضية بعد فشل الفريق ببلوغ دوري أبطال أوروبا وحلوله خامساً